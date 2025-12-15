Sant’Anna, arriva il segnale 

Il finanziamento era atteso da tempo ed ora è finalmente arrivato. il Comune di Marrubiu ha ottenuto 100mila euro dalla Regione per migliorare la copertura telefonica nella frazione di Sant’Anna. L’intervento rientra nei contributi destinati ai Comuni per il potenziamento delle infrastrutture di telecomunicazione, gestiti dall’assessorato degli Affari Generali. A rafforzare il progetto ci sarà anche un cofinanziamento comunale di circa 60mila euro, per risolvere un problema che da anni penalizza residenti, imprese e servizi essenziali.

Pesanti disagi

La carenza di segnale a Sant’Anna, così come nelle località di Masongiu alta e Is Bangius, era stata oggetto di una segnalazione formale inviata dal Comune alla Prefettura di Oristano. I disservizi hanno avuto ripercussioni pesanti sulla vita quotidiana e sulle attività economiche delle borgate, rendendo urgente un intervento strutturale. Il piano prevede l’installazione di un palo metallico alto tra i 24 e i 30 metri in un lotto comunale di Via Alghero 38. Le misurazioni hanno evidenziato livelli di segnale spesso inferiori a –100 dBm, non sufficienti a garantire un servizio stabile.

La nuova infrastruttura sarà in grado di ospitare fino a tre operatori telefonici, assicurando così una copertura più ampia e duratura. «Questo finanziamento – sottonea il sindaco Luca Corrias – è un passo decisivo per garantire a Sant’Anna un servizio essenziale per i cittadini e lo sviluppo delle attività del territorio. L’opera consentirà di superare definitivamente le criticità di segnale che da anni interessano la zona».

La risoluzione dei disagi è messa in luce anche dal consigliere delegato alle borgate, Francesco Falsarone: «Un risultato importante – osserva- che dà risposta a una necessità reale e sentita da tutta la comunità. La scarsa copertura telefonica ha creato problemi per per anni e ora potremo finalmente colmare un divario che penalizzava famiglie, studenti e imprese». L’intervento rappresenta non solo un miglioramento tecnologico, ma anche un atto di equità territoriale: garantire la connessione significa favorire l’attività economica e la qualità della vita. (s. c.)

