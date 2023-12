Sant’Anna, 80 opere d’arte all’asta per restaurare l’organo della chiesa 

Una mostra e un’asta per finanziare il restauro dell’organo della chiesa di Sant’Anna, nell’anno in cui ricorre l’ottantesimo anniversario del tragico bombardamento del 1943 durante il quale la parrocchiale di Stampace venne pesantemente danneggiata. Inaugurata venerdì, l’esposizione nella chiesa andrà avanti sino al 15 dicembre con le opere donate da oltre 80 “artisti solidali” e sponsorizzate da prestigiose cantine isolane. L’asta per acquistare le opere si terrà invece il 16 dicembre nella sala congressi del Seminario Arcivescovile.

Non ha voluto mancare all’iniziativa anche Manu Invisible. «La musica, come la pittura», ha affermato il noto street artist «è arte chiamata a comunicare, proprio come quest’organo, oggi bisognoso di cure e di interventi di restauro». Realizzato dalla ditta Tamburini di Crema a metà del secolo scorso, in sostituzione del precedente, andato distrutto dai bombardamenti del 1943, l’organo è attualmente sistemato davanti all’altare del Beato Amedeo di Savoia collegato alle sue 3.000 canne della cantoria sopra il portale d’ingresso. Col ricavato si finanzierà anche il restauro di un’altra preziosa opera d’arte: la pala del maestro d’Ozieri.

L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto “L’arte per l’arte, arte come servizio sociale”, del Comitato degli Artisti della Solidarietà voluto dai Governatori del Distretto Lions 108 L, volto alla conoscenza, tutela e valorizzazione dei beni culturali e l’attenzione per il sociale e il territorio. «Dopo le edizioni di Rieti e Perugia», dice Angelo Ziranu, coordinatore in Sardegna del progetto Lions, «siamo riusciti a portare nella nostra terra questo progetto. Originale e vincente il connubio fra l’arte e le nostre aziende vitivinicole che testimoniano una splendida varietà territoriale, patrimonio prezioso dell’isola».

RIPRODUZIONE RISERVATA