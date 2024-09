«Sant’Andrea meritava molto di più» 

Sant’Andrea è alle porte ma una parte della città storce il naso davanti al programma. Lo sforzo intrapreso dall’omonima associazione per organizzare una tre giorni di festa si è scontrato con alcune difficoltà e i fondi raccolti grazie ai 66 sponsor, senza il contributo comunale (che arriverà a fine anno), non sono stati sufficienti a portare in scena un cantante al passo con i tempi.

Il confronto

La manifestazione asseminese non regge il confronto con quelle dei comuni limitrofi: San Sebastiano a Elmas, che ha registrato un successone con il dj Sandro Murru, Santa Maria di Uta che ha avuto come ospiti Nina Zilli, dj Prezioso e i Kombricola nonché la prossima Santa Greca di Decimomannu, che vedrà protagonista del palco Rose Villain.

I giovani, di cui si fa portavoce il 27enne Francesco Vincis, si sarebbero aspettati qualcosa in più anche da Assemini: «Nel corso degli anni la festa è via via peggiorata. Noi ragazzi non siamo mai stati coinvolti - protesta - ed è una vergogna che una cittadina come Assemini non riesca a organizzare una festa almeno al pari dei paesi del circondario. È una festa per vecchi».

Alla sua voce se ne aggiungono altre che lamentano il fatto che in alcuni paesi con meno abitanti vengano invitati gruppi e cantanti più “moderni” e che pertanto non ci si debba stupire se l’appuntamento annuale si stia spopolando sempre più. Anche gli esercenti della zona, per i quali la festa rappresentava un’occasione di maggior guadagno, ormai non ci fanno più affidamento.

L’organizzazione

Alle critiche replica il presidente dell’associazione organizzatrice Candido Mameli, 74 anni: «In base alle possibilità economiche abbiamo organizzato le tre serate. Speriamo vada tutto bene, ci siamo impegnati tanto e teniamo al nostro patrono dei pescatori». Lo appoggiano anche alcuni cittadini, tra i quali la 58enne Cristina Badas: «Gli sponsor sono tanti e questo fa supporre che il comitato abbia lavorato bene. Servirebbe giusto un maggior supporto da parte del Comune per rilanciare il senso di appartenenza e comunità». Orgogliosa anche la 56enne Antonella Deidda: «Faccio parte del gruppo folk San Pietro e mi sento molto legata alla festa di Sant’Andrea, occasione per rivivere le tradizioni civili e religiose legate al nostro territorio».

Alla manifestazione saranno presenti 25 commercianti ambulanti, di cui 19 autobar e 6 venditori di torrone, dolciumi e prodotti artigianali. Il programma civile partirà stasera con la serata musicale “Barbie sound party”, per proseguire domani con gli assaggi di panadine, lo spettacolo pirotecnico e il concerto dei Bertas. I festeggiamenti si concluderanno domenica 15 con le dimostrazioni dei ceramisti al tornio, la 36esima sagra del pesce e il gruppo musicale degli Ultrasound.