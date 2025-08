Sant’Andrea, la parola ai cittadini 

«L’ospite in occasione dei festeggiamenti di Sant’Andrea? Sceglietelo voi!». Candido Mameli, presidente dell’associazione Sant’Andrea di Assemini, quest’anno non ha avuto dubbi e insieme agli altri soci ha lanciato un sondaggio a mezzo social: «Abbiamo deciso di far scegliere l’ospite ai nostri concittadini».

Alle prese con gli ultimi dettagli organizzativi in vista della festa settembrina, che si terrà nella piazza adiacente la Statale 130 dal 19 al 21 settembre, i volontari si sono voluti togliere il “peso” di avere l’ultima parola sul grande nome che sabato 20 scalderà il pubblico: «Il più votato dai nostri follower salirà sul palco».

Sono quattro le scelte a cui si potrà dare una preferenza tramite la semplice aggiunta di una emoticon al post di Facebook. Il primo è il giovane Fabio Rovazzi, contraddistinto dall’emoji “pollice sollevato”: cantautore, youtuber e personaggio televisivo che ha raggiunto la vetta dei “Top singoli” nel 2016 con il tormentone estivo “Andiamo a comandare”. Ci sono poi Moreno, rapper salito alla ribalta con la vittoria ad “Amici” di Maria De Filippi, insieme ad Alessio Bernabei, cantante che ha partecipato a diverse edizioni del Festival di Sanremo. Altra possibilità? Apporre una “faccina sbalordita” per sentire cantare dal vivo i Gemelli diversi, il longevo gruppo pop-rap conosciuto da tutti per il la versione hip-hop di “Dammi solo un minuto” dei Pooh. Infine due ragazze, la cui scelta va espressa con una “faccina innamorata”: sono Antonia di “Amici e la cantautrice Federica Carta, anche lei ex allieva della stessa trasmissione.

All’invito di «votare, condividete e partecipate» hanno risposto, in un solo giorno, già in tanti. E per ora sembra che in testa ci sia proprio il gruppo anni Novanta: «Gemelli diversi tutta la vita!», ha scritto una cittadina.

Lo scorso anno in tanti si erano lamentati del programma civile della manifestazione. Se da una parte per la “sagra del pesce” nessuno aveva proferito parola, dall’altra per l’animazione serale più di qualcuno aveva storto il naso per il “Barbie sound party”, il concerto de “I Bertas” e quello degli “Ultrasound”: «Quando siete venuti per chiedere l’offerta avete parlato di Angelina Mango e c’è una differenza abissale tra lei e gruppi citati», avevano protestato in tanti. Quest’anno cambio di rotta, a scegliere sono gli asseminesi.