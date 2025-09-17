Sant’Andrea, la festa più amata 

Ad Assemini è la “Sagra del pesce” quella che evoca, al pari di quella de “Sa panada”, comunità e cultura culinaria. Arrivata alla sua 37esima edizione, offrirà tre giorni di festa (da domani fino a domenica) all’insegna di tradizione e fede religiosa, certo, ma senza rinunciare a divertimento, concerti e spettacoli.

L’impegno

Grazie ai 55 sponsor e alle offerte degli asseminesi, l’associazione “Sant’Andrea”, capitanata dal presidente Candido Mameli, ha saputo anche quest’anno mettere in scaletta due grandi nomi dello scenario musicale: dj Sandro Murru si esibirà domenica, mentre sabato il palco sarà tutto per Fabio Rovazzi.

«Quest’anno abbiamo fatto scegliere ai cittadini con un sondaggio», ha spiegato Mameli. Tuttavia non è stato più possibile invitare i “Gemelli Diversi”, votati dai più: «Il loro manager non ci ha potuto confermare la loro disponibilità per un sopraggiunto impegno in una radio. Così abbiamo optato per il secondo più votato».

Il Comune, da parte sua, ha patrocinato l’iniziativa e contribuirà alle spese dopo la presentazione del rendiconto. «Sant’Andrea è una festa tra le più sentite da noi asseminesi - ha commentato il sindaco Mario Puddu - e senza le associazioni tutto questo non sarebbe possibile».

Il programma

Il calendario farà felici tutti, a iniziare dai bambini che, con il laboratorio di ceramica tenuto dai maestri Franco Nioi e Flaminia Farci, inaugureranno la tre giorni. Per la sera, dalle 17 alle 19, il gruppo Scout “Assemini 2” ha organizzato giochi e attività dedicate sempre ai bambini dai 5 anni in sù. La giornata si concluderà con lo spettacolo “Inequivocabilmente sardo” con i Cuba Libre e Luca Espa.

Sabato alle 18 il corteo religioso in onore di sant’Andrea, patrono di pescatori e pescivendoli, si snoderà per le vie del paese con la partecipazione dei gruppi folk “Città di Assemini” e “San Pietro”, la banda musicale e i gruppi dei “Cavalieri” e degli “Scout Assemini 2”. Seguirà la messa in piazza officiata da monsignor Paolo Alamanni. Infine la giornata si concluderà alle 21 con lo spettacolo pirotecnico a cura di “Piano Events” e il concerto di Fabio Rovazzi.

Infine domenica alle 11 ci sarà la benedizione dei pesci, alle 17 i giochi per i bambini e le dimostrazioni pratiche dei ceramisti al tornio. Dalle 19 in poi si potranno degustare i muggini arrosto accompagnati da vino e pane. A chiudere la festa Sandro Murru con il suo “Dj show”.

Le disposizioni

La processione di sabato partirà alle 18 da piazza sant’Andrea, attraverserà le vie Sardegna, Umbria, Campania, Londra, Sicilia, Turati e corso America per poi fare rientro da via Sardegna in piazza sant’Andrea. Per tutelare la sicurezza il comandante della Polizia locale ha disposto il divieto di circolazione durante lo svolgimento della processione e fino al termine.er tutti e tre i giorni, poi, dalle 17 alle 24, è stato istituito il divieto di fermata in via Londra, tra le intersezioni che forma con le vie Madrid e Parigi in direzione via Sicilia.

RIPRODUZIONE RISERVATA