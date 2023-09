Sant’Andrea, il cardinale benedice i pesci 

«Sembra un paradosso ma è quando condividiamo con gli altri ciò che abbiamo, che riusciamo a moltiplicarlo»: queste le parole del cardinale Arrigo Miglio ieri mattina ad Assemini dove, in occasione della festa di Sant'Andrea, ha celebrato la messa e ha impartito la tradizionale benedizione dei pesci.

Davanti alle ceste che simbolicamente contenevano il pane e i pesci, proprio come raccontato nel Vangelo, monsignor Miglio ha spiegato ai fedeli quanto condivisione e aiuto reciproco siano importanti, specialmente nella difficile situazione economica attuale.

Tanti, nonostante il gran caldo, i fedeli presenti. Anche il sindaco Mario Puddu che non è voluto mancare: «Questo per la nostra comunità è un luogo simbolo che ci lega alle nostre origini», ha detto, «ed è finalmente tornato nella disponibilità dei fedeli. Giornate come queste ci uniscono e rafforzano il nostro senso di appartenenza». (c. m.)

