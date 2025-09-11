«Sant’Andrea, casa campidanese abbandonata» 

A una settimana dalla consueta Sagra del pesce, arrivata alla sua 37esima edizione e prevista per il 19 settembre, la vecchia casa campidanese in località Sant’Andrea versa in uno stato di degrado preoccupante. Vetri infranti, muri imbrattati, spazzatura sparsa in ogni dove nei pressi della chiesetta anch’essa intitolata al santo protettore di pescatori e pescivendoli. Da anni, in maniera periodica, i cittadini hanno immortalato e segnalato a mezzo social lo stato in cui versa la località all’ingresso della cittadina, presa spesso di mira dalle scorribande notturne a opera di ignoti che altro non fanno che vandalizzare e pasticciare il patrimonio comune e abbandonare rifiuti di ogni tipo, bottiglie di alcolici comprese. Insomma, non è una novità, ma la situazione è in peggioramento.

La gestione

Lo scorso marzo era scaduta la gestione della casa campidanese da parte dell’associazione Sant’Andrea: «La casa fa parte del patrimonio identitario di Assemini - ha spiegato il consigliere di opposizione Sandro Sanna - frutto del lavoro di tanti asseminesi che con passione hanno partecipato alla sua costruzione».

L’assegnazione era stata temporaneamente rinnovata, in forma gratuita, fino ad agosto per l’esclusivo perseguimento delle attività culturali e sociali indicate nello statuto dell’associazione. Negli ultimi anni è aumentata la domanda di chi ne chiede l’uso a pagamento per finalità ludiche e feste private.

Per questo il Comune non ha più ritenuto possibile la proroga di una convenzione che ignorasse questo potenziale redditizio. La tariffa giornaliera? Cento euro, che dovrebbero essere impiegati per le manutenzioni e il pagamento delle utenze elettriche, idriche e per la tassa sui rifiuti.

Le reazioni

Da settembre l’edificio è di nuovo gestito in forma diretta dal Comune. E oggi ci si chiede se tra una settimana sarà pronto per ospitare l’appuntamento enogastronomico. «Tutti gli stabili comunali, casa campidanese compresa, hanno bisogno di sorveglianza e attenzioni, oltre che di cura e manutenzione», ha commentato dall’opposizione Niside Muscas: «Quando è possibile sarebbe più utile affidarle alle associazioni che se ne prendono cura con tempo e risorse proprie sia per la sorveglianza che per le piccole manutenzioni».

Diego Corrias (Cinque Stelle) aggiunge: «Sant’Andrea, Piscina, Angy Village, parco delle Terre cotte: un degrado diffuso. La giunta Puddu non ha nessuna cura dei beni e degli spazi pubblici. La questione della casa di Sant’Andrea poi ha del ridicolo. L’hanno tolta agli unici che se ne prendevano cura da anni». E Sandro Sanna (Partito Democratico) conclude: «Avevamo previsto che l’Ufficio Cultura non avrebbe avuto la possibilità di gestire adeguatamente la casa e che un lungo periodo di mancata gestione avrebbe provocato incuria e vandalismo. È urgentissimo che l’amministrazione si attivi per la nuova assegnazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA