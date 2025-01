Santanchè sotto accusa, pressing di La Russa: «Faccia una valutazione» 

Con la decisione della Cassazione di dichiarare la magistratura di Milano competente a giudicare Daniela Santanchè, imputata per truffa aggravata all'Inps, potrebbe essere vicino l'addio della titolare del Turismo al Governo. La difesa, infatti, puntava a trasferire il procedimento a Roma per farlo tornare alla fase della chiusura indagini. Invece con la scelta della Suprema Corte non c’è alcun rallentamento. Proprio l’avvocato della ministra, Nicolò Pelanda, ha attaccato i giudici per aver appreso in anteprima dalla stampa l'esito della Camera di Consiglio.

L'udienza preliminare contro la Santanchè riprenderà il prossimo 26 marzo e potrebbe chiudersi entro maggio, ma ancor prima c'è un'altra scadenza: quella del 10 febbraio, quando la Camera dei Deputati si riunirà per discutere la mozione di sfiducia del M5s nei confronti dell'ex proprietaria del Twiga e fondatrice di Visibilia, il gruppo da cui è uscita ma che le sta creando parecchi guai. La votazione sarà palese. E il passaggio rischia di diventare cruciale - si ragiona in alcuni settori del centrodestra -, perché potrebbe esporre la maggioranza a un voto di fiducia, quindi a un potenziale corto circuito che si vuole evitare portando la ministra a lasciare l’incarico.

Di rientro a Milano dall'Arabia, dove si è recata per la prima tappa in terra saudita del veliero Amerigo Vespucci, Santanchè ha molto su cui riflettere. «Non mi dimetto, vado avanti», aveva detto nei giorni scorsi, salvo poi fare precisare, di fronte all’irritazione del suo partito, i Fratelli d’Italia, e sembra anche di Palazzo Chigi, «se me lo chiede Meloni me ne vado». Adesso però la situazione è diversa, perché ci sono tempi più certi sull'iter della vicenda giudiziaria. Non è un caso che il presidente del Senato, Ignazio La Russa, da sempre vicinissimo alla ministra, ha definito la decisione della Cassazione un «elemento di valutazione». Una posizione che dentro FdI molti interpretano come un segnale di un crescente isolamento verso Santanchè.

RIPRODUZIONE RISERVATA