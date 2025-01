Santanché resiste, il vertice con Meloni non chiude il caso 

Un braccio di ferro: è la definizione ricorrente che esponenti di maggioranza e governo usano per inquadrare la situazione di Daniela Santanchè, ogni giorno sempre più in bilico dopo il rinvio a giudizio per falso in bilancio. Più fonti confermano che la ministra e Giorgia Meloni hanno avuto un faccia a faccia nel corso di una giornata che all’ora del Consiglio dei ministri sembrava poter portare a una svolta. Nella riunione lampo di venti minuti, però, il tema non è stato affrontato. «Daniela Santanchè non ha nulla da dichiarare perché non c’è nulla da dichiarare», ha tagliato corto il suo staff, interpellato dall’Ansa al termine del Cdm.

Missione saudita

Nel primo pomeriggio la ministra ha postato un video sul bando Aree di Sosta, «un’altra promessa del governo Meloni mantenuta». Uscita da Palazzo Chigi, in serata è tornata a Milano e in queste ore è attesa a Verona, al Motor Bike Expo 2025. Il messaggio è chiaro: si va avanti, nonostante gli attacchi delle opposizioni e il pressing del suo partito, FdI. Ma la situazione è fluida, si ragiona in ambienti di maggioranza. Non è previsto che premier e ministra si incrocino di nuovo a Gedda, in Arabia Saudita, dove la prima arriverà domani e la seconda nei giorni successivi per la tappa del veliero Amerigo Vespucci.

La società svizzera

La giornata intanto è segnata da nuove rivelazioni di Report: l’uomo a cui la ministra ha venduto Visibilia è «Altair D’Arcangelo, indagato per associazione per delinquere, evasione fiscale, frode, riciclaggio e autoriciclaggio - scrive sui social Sigfrido Ranucci - Nel 2023 gli sono stati sequestrati 40 milioni di euro. È l’immancabile uomo che gestisce gli affari della Wip Finance, la misteriosa società anonima svizzera a cui Daniela Santanchè ha venduto Visibilia qualche settimana fa». Elementi che renderebbero per Meloni ancor più delicata la situazione, anche da Palazzo Chigi si continua a liquidare come fantasie le ricostruzioni su dimissioni richieste e più o meno imminenti. Nella maggioranza molti sono convinti che, per fare un passo indietro, Santanchè voglia dalla premier una sorta di presa di responsabilità, che giustifichi il gesto per il bene del governo. Perché finora FdI ha tenuto una linea garantista con altri suoi esponenti rinviati a giudizio.

La staffetta

Si starebbe cercando, insomma, una exit strategy che in queste ore non sarebbe in vista. Un’ipotesi sul tavolo sarebbe ancora quella di dare a Santanchè l’incarico di capogruppo al Senato, al posto di Lucio Malan che finirebbe al ministero. Ma l’interessato la liquida come «una voce infondata: il ministro è Daniela e noi la sosteniamo». Fra i meloniani c’è chi è sicuro che la presidente del Consiglo abbia già in serbo un nome a cui affidare il dicastero. Ed è rimbalzato sui giornali quello di Elena Nembrini, direttrice generale di Enit, l’agenzia nazionale del turismo. In un clima di fibrillazione diffusa, molti indicano come deadline il 29 gennaio, quando la Cassazione deciderà se per il procedimento per truffa all’Inps sulla cassa Covid competa a Milano o a Roma. Nel primo caso sarebbe concreto il rischio di un nuovo rinvio a giudizio in tempi brevi.

RIPRODUZIONE RISERVATA