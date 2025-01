Santanchè non molla, gelo di FdI 

Il passo indietro non intende farlo e nemmeno ci sta riflettendo, ma è sempre più isolata. Nel governo e nel partito. Daniela Santanchè ribadisce che sarebbe pronta a dimettersi in caso di rinvio a giudizio per il procedimento sulla cassa Covid, ma non ora dopo quello per falso in bilancio: «Sono assolutamente tranquilla perché so come sono le questioni nel merito».

Ma il pressing sulla ministra prosegue da giorni. «Credo che stia comunque in una fase di valutazione, credo stia valutando e sono sicuro che valuterà bene», ha detto Ignazio La Russa, uno degli esponenti di FdI a lei più vicini. Parole che nel partito vengono lette come un segnale chiaro: il tema delle dimissioni c’è eccome. E mercoledì la Cassazione deciderà se il procedimento per truffa all’Inps sulla cassa Covid sia di competenza di Milano (e in questo caso presumibilmente procederebbe in modo più rapido) o di Roma. In mezzo ci sarà anche una nuova puntata di Report che ha già preannunciato rivelazioni sul caso Visibilia.

La truffa all’Inps

Di «valutazioni» in corso aveva parlato giovedì anche un altro big di FdI, Giovanni Donzelli. Ma ieri la ministra al Motor Bike Expo di Verona ha messo in chiaro: «Su questa questione del falso in bilancio non c’è nessuna implicazione politica, non c’è dolo, non c’è danno e io sono certa che sarò assolta per cui sono assolutamente tranquilla». I rapporti con la premier sono «come sempre, come sempre». E poi: «A me nessuno ha mai chiesto di fare un passo indietro. Ho sempre detto che sono assolutamente tranquilla perché so come sono le questioni nel merito. Ho sempre detto che se dovesse arrivare un giudizio sulla cassa Covid, dove capisco che ci potrebbero essere delle implicazioni politiche, non avrei esitato a fare un passo indietro ma non siamo a questo punto, continuo a fare il mio lavoro». Dispiace solo «questo assalto mediatico». Intanto dal Pd Elly Schlein sottolinea «l’incoerenza di Meloni», che «non ha detto una parola, né ha ottenuto le dimissioni, su una ministra rinviata a giudizio per falso in bilancio». E Giuseppe Conte va avanti: «Nuova mozione di sfiducia e battaglia in tutte le sedi fino alle dimissioni».

