Santanché, no alla sfiducia 

Roma. Nessuna sorpresa. Nessun brivido. La giornata a palazzo Madama scivola via come da copione e in poco meno di due ore il centrodestra compatto con centoundici voti contrari lascia la ministra per il Turismo, Daniela Santanché, in sella. Il Senato respinge la mozione di sfiducia individuale proposta dal M5s e sostenuta da Pd e Avs contro la senatrice-imprenditrice coinvolta in un'inchiesta della procura di Milano nei confronti della sua società Visibilia.

L'accusa dei pentastellati è di mancanza di risposte e opacità. Si smarcano dall'opposizione i senatori di Italia viva-Azione che non partecipano al voto.

Daniela Santanché, collana di perle, tailleur gessato blu, elegante e sobria, prende il suo posto negli scanni del governo, si siede tra i ministri Matteo Salvini e Anna Maria Bernini, confortata dall'avere attorno buona parte del governo - dieci ministri su 25 - . Presiede l'Aula Ignazio La Russa.

Tuttavia nonostante la presenza massiccia del centrodestra non si percepisce da parte dei suoi una partecipazione sentita. Un tiepido applauso saluta la fine del suo intervento in Aula, lo stesso timido tributo che verrà replicato dopo la bocciatura del documento. Eppure non mancano abbracci, saluti e scambi di battute.

Quando alla fine della discussione prende la parola Santanchè rimarca: «In Aula ho detto la verità e chi dice il contrario mente sapendo di mentire». Sulla sua testa sembrerebbero pendere accuse pesanti: falso in bilancio, bancarotta e truffa ai danni dello Stato è l'ultima ipotesi di reato. La ministra respinge tutto, afferma di essere dispiaciuta per gli attacchi ricevuti e conferma di rimanere fedele «ai principi di legalità, responsabilità, disciplina e onore che la Costituzione indica come valori per chiunque operi al servizio della nazione». Il tono è pacato e rimane tale anche quando, dopo aver incassato il no alle sue dimissioni, arriva in transatlantico e incalzata dai giornalisti risponde: «Una giornata bellissima». Poi precisa: «Ho scelto di non votare. Spero che domani non si dica che ero assente».

«Il risultato è chiaro», commenta il presidente del Senato, Ignazio La Russa, «un segnale di libera democrazia e di civiltà. Non ricordo casi in cui ci sia stata una mozione di sfiducia individuale per fatti precedenti all'assunzione dell'incarico ministeriale».

Pochi sussulti in Aula. Uno lo regala il senatore M5s Ettore Licheri richiamato più volte dal presidente La Russa. Al termine del suo intervento grida «pagliacci» ai senatori di maggioranza e il presidente è costretto a destreggiarsi tra il richiamo ai senatori 5s e il tentativo di contenere i suoi. Per il leader pentastellato, Giuseppe Conte, «in qualsiasi grande Paese Santanchè oggi non sarebbe più ministra».

