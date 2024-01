Santanché, la Ki Group in liquidazione giudiziale 

Milano. Ki Group srl è in «uno stato di definitiva incapacità di fare fronte alle proprie obbligazioni, non ha «più credito di terzi e mezzi finanziari propri» e ha un «passivo esposto in ambito concordatario di 8 milioni 625mila euro». Lo scrive il Tribunale fallimentare di Milano, nella sentenza con cui dispone la liquidazione giudiziale della società del gruppo del bio food che era guidato dalla ministra del Turismo, Daniela Santanchè, poi uscita dalla società.

Lo «stato di insolvenza», spiegano i giudici accogliendo la richiesta della Procura guidata da Marcello Viola e fissando l'adunanza dei creditori per il 7 maggio, si desume da vari elementi. Tra questi, «l’impossibilità con l'attivo e il patrimonio societario di pronto realizzo a far fronte al passivo di € 8.625.912,96, il mancato deposito del bilancio al 31 dicembre 2022 e l'emersione nel bilancio al 31 dicembre 2021 di una perdita di 11,8 milioni circa e di un patrimonio netto negativo di 9,6 milioni circa». Ki Group per salvarsi puntava su almeno 1,5 milioni di euro che dovevano arrivare dalla capogruppo Bioera, che nel frattempo, però, ha chiesto di accedere alla procedura di composizione negoziata della crisi.

RIPRODUZIONE RISERVATA