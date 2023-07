Santanchè in Aula,  opposizioni agguerrite 

Ostenta assoluta tranquillità: presenzia agli impegni di giornata, all'Assemblea dell'Ania seduta a fianco a Ignazio La Russa e Maurizio Gasparri, e poi si chiude con i suoi legali a preparare il suo intervento in Aula. Daniela Santanchè lavora all’autodifesa da presentare in Senato, dopo essere finita nel mirino delle opposizioni per l'inchiesta giornalistica di Report sulle sue società.

Pronta a rispondere «punto su punto» ma, dice chi le ha parlato in queste ore, senza polemiche. Abbassare i toni è l'imperativo, così come evitare di esporre ulteriormente il fianco a una vicenda che al minimo - dicono le opposizioni - dovrebbe creare «imbarazzo» nel Governo, perché stanno emergendo comportamenti che se confermati, dovrebbero portare alle «dimissioni». Una questione di «opportunità politica» prima ancora che giudiziaria, per ora, visto che Visibilia, il gruppo che Santanchè ha fondato e di cui è rimasta socia di maggioranza e amministratrice fino all'anno scorso, è al centro di un’indagine della Procura di Milano per bancarotta e falso in bilancio.

In Aula Santanché arriverà con un’informativa, cui seguirà un dibattito - cinque minuti di intervento per gruppo - ma nessun voto. La maggioranza - mentre la premier Giorgia Meloni sarà a Varsavia - si prepara a fare quadrato, così come già successo attorno agli altri casi di attacchi “personali”.

