Santanché esclude le dimissioni: «Via per Report? Siamo seri» 

Non si dimetterà per una trasmissione di Report: la ministra del Turismo Daniela Santanchè non arretra di un passo mentre si prepara a spiegare il suo punto vista in Parlamento. Una difesa attesa dall'opposizione e con una certa ansia dal Governo.

Per ora regge la sponda della maggioranza, mentre le opposizioni attaccano, ma con cautela, in attesa delle sue spiegazioni in Aula. Ma la tempistica è ancora sconosciuta: si attende la riunione dei capigruppo in Senato. «Risponderò su tutto, sono 23 anni che faccio politica, ci ho sempre messo la faccia. Non abbiate preoccupazioni», replica lei ai giornalisti che le chiedevano se avesse intenzione di dimettersi. «Dimettermi? Su cosa? Siamo seri. Andiamo dietro a Report?», aggiunge, congedandosi con una battuta: «Se sono serena? La parola “serena” porta sfiga».

Ribadisce di avere il sostegno del centrodestra, precisando che «la maggioranza è non solo compatta, ma più compatta. Dovete cercare altre cose per far sì che non sia compatta». In effetti Meloni, dopo qualche giorno di esitazione e polemiche, è scesa in campo riconoscendo l'importanza politica di un chiarimento e garantendo che la sua compagna di partito farà tutto quello che sarà necessario, compreso l'intervento davanti al Parlamento per dare tutte le spiegazioni sulla gestione delle sue aziende.

Una mossa peraltro chiesta a gran voce da tutte le opposizioni che ora decideranno una eventuale mozione di sfiducia individuale solo dopo averla ascoltata. Santanché si è dichiarata disponibile per un'informativa, formato su cui sarebbe orientata la maggioranza. Tuttavia il Pd ha già presentato un'interrogazione e alla capigruppo potrebbe piuttosto chiedere un question time con Santanché, che con questo formato dovrebbe rispondere alle precise domande formulate nell'atto ispettivo. Anche su questo ci sarà battaglia nella conferenza dei capigruppo.

RIPRODUZIONE RISERVATA