Santanchè e Salvini Il Governo alla prova della doppia sfiducia 

Settimana corta, ma incandescente per l’esecutivo. Alla Camera tra domani e giovedì il centrodestra sarà chiamato a difendere ben due ministri dal voto di sfiducia. Più che remote le possibilità che Daniela Santanchè e Matteo Salvini siano colpiti dal fuoco amico. Però le questioni poste dalle opposizioni nelle due distinte mozioni di sfiducia, le inchieste sula ministra del Turismo e i rapporti tra la Lega e il partito putiniano Russia Unita, sono dei grattacapi per il governo. Il Pd, con un pesce d’aprile social in cui annuncia le dimissioni di Santanché, tiene alto il pressing: «Non ci arrendiamo, ogni giorno in più da ministra è un’offesa alle istituzioni del Paese». Ma FdI serra i ranghi in vista del voto: è già partito il tam-tam di messaggi per assicurare una massiccia presenza di deputati a difesa della ministra del Turismo. Un no alla sfiducia finirebbe per blindarla al dicastero, mentre cresce l’attesa per la decisione del Gup sul primo filone di indagini sul caso Visibilia, che vede la ministra indagata per truffa aggravata all’Inps. In caso di rinvio a giudizio, Santanché si è detta pronta a fare ulteriori valutazioni. Intanto si rincorrono insistenti voci di un’imminente chiusura anche della seconda tranche d’inchiesta sul gruppo da lei fondato.

«Rompete con Putin»

Quanto alla mozione di sfiducia a Salvini, presentata da Azione e firmata da Pd, M5s e Avs, a impensierire la maggioranza non è tanto il voto quanto il dibattito che lo precederà, centrato sui rapporti tra Lega e putiniani. Carlo Calenda continua a chiedere a Salvini di dimostrare la rottura dell’accordo con il partito russo, offrendogli in cambio il ritiro della mozione. Ma il vicepremier tace e non scioglie le riserve sulla sua presenza in Aula per la discussione. E mentre sale l’attenzione sulle possibili frizioni tra alleati in fatto di politica estera, FdI e Lega continuano a competere in Parlamento per Premierato e Autonomia. Oggi in I Commissione al Senato si voterà l’articolo 3, che aprirebbe all’elezione diretta del presidente del Consiglio. L’Autonomia differenziata viaggia su un binario parallelo alla Camera: in settimana saranno i presidenti di Regione, tra cui Luca Zaia, a essere auditi. Intanto, le opposizioni si preparano a sfidare la maggioranza in Commissione: a palazzo Madama, il Pd con il ddl sul fine vita. Alla Camera il M5S, sostenuto da dem e Avs, sulla settimana corta.

