Santanchè cambia avvocato, salta l’udienza  

Mossa a sorpresa di Daniela Santanchè che cambia un avvocato del collegio difensivo e di conseguenza punta a far saltare l’udienza preliminare per l’accusa di truffa aggravata ai danni dell’Inps, il procedimento più delicato per la senatrice di FdI, perché imputata di aver raggirato un ente statale. Prova a guadagnare qualche settimana, dunque, prima della decisione sul rinvio a giudizio o meno. Nel frattempo, la ministra ha sostituito l’avvocato Salvatore Sanzo, che si era occupato soprattutto degli aspetti fallimentari delle sue ex società senza mai andare alle udienze penali del “pacchetto Visibilia”, né a quelle sulla truffa né a quelle sul falso in bilancio, con Salvatore Pino.

La replica

Rispondendo alle domande dei cronisti, la ministra ha detto: «Non ho cambiato nessun avvocato, è una fake news. Il mio avvocato è Pelanda, ho aggiunto l’avvocato Salvatore Pino sostituendo il civilista perché qui si parla di penale. Cosa rispondo a chi dice che è solo una mossa per guadagnare tempo? Che dovrebbe leggere le cose. Anche io avrò il diritto di difendermi, è tutto tranquillo». Salvatore Pino, storico legale di Fininvest che ha preso parte anche ai processi a Silvio Berlusconi e che assiste pure la Lega Serie A come parte civile nelle vicenda delle curve di San Siro, ha preannunciato alla gup Tiziana Gueli una richiesta di “termini a difesa”. La giudice dovrebbe aggiornare l’udienza ad altra data, considerando che l’intervallo minimo dei termini a difesa è di sette giorni. Secondo le accuse, la senatrice, il compagno Dimitri Kunz e Paolo Concordia, collaboratore con funzioni di gestione del personale di Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria, sarebbero stati consapevoli di aver richiesto e ottenuto «indebitamente» la cassa integrazione in deroga della pandemia Covid per tredici dipendenti, per oltre 126mila euro.

