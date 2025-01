Santanché all’angolo: «Se Giorgia lo chiede lascio il Governo» 

Un caso politico che non accenna a chiudersi, quello che ruota attorno a Daniela Santanché. Ieri mattina, diversi quotidiani pubblicano un colloquio in cui la ministra del Turismo sostiene di essere decisa a non lasciare il suo incarico al Governo «l'impatto sul mio lavoro lo valuto io». Ragionamenti che la ministra è costretta a ridimensionare. Soprattutto nella parte che riguarda Giorgia Meloni: se è lei a chiedermi di lasciare - sostiene in una nota - sarò conseguente. «I giornali non possono scrivere quello che non ho detto». La precisazione, dopo che le sue parole hanno irritato anche a Chigi e Palazzo Madama, viene però smentita dall'audio che i quotidiani pubblicano sui siti. La titolare del Turismo risponde dichiarando quanto riportato dai giornali su carta.

Ora la data cerchiata è quella di oggi: la Cassazione deve decidere sulla competenza territoriale sul caso Visibilia che vede accusata la ministra di truffa aggravata ai danni dell'Inps sulla cassa integrazione nel periodo Covid.

