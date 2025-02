Santanchè alla prova della sfiducia 

Roma. Sarà il D-Day di Daniela Santanchè. Il terzo per la ministra del Turismo che oggi, alla Camera, affronterà (di nuovo) la prova dell’Aula. Di persona e dando la sua versione dei fatti, molto probabilmente. Nel pomeriggio i deputati voteranno l’ennesima mozione di sfiducia nei confronti dell’esponente di Fratelli d’Italia, rinviata a giudizio per falso in bilancio nell’inchiesta sulla società Visibilia. E in bilico per quello più pesante (truffa all’Inps) che si teme arrivi a maggio. A chiederne le dimissioni sono le opposizioni. Da M5S, che ha lanciato la proposta, sottoscritta poi da Pd, Avs e Italia viva, fino ad Azione che, pur non avendola firmata, assicura che voterà a favore. Ma prima del verdetto su Santanchè, a Montecitorio finirà sotto accusa pure Carlo Nordio, cui è rivolta la sfiducia del centrosinistra per il caso della liberazione e il rimpatrio, con volo di Stato, del generale libico Almasri. Se Nordio è super blindato, su Santanchè la difesa sembra condizionata, si teme, al prossimo eventuale rinvio a giudizio.

