«Santanché a processo» 

La ministra del Turismo Daniela Santanchè rischia due processi nei prossimi mesi. Dopo la fissazione dell’udienza preliminare del 9 ottobre per truffa aggravata all’Inps, la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio anche per falso in bilancio sul caso Visibilia, il gruppo fondato dall’esponente di FdI e dal quale ha dismesso cariche e quote nel 2022. Resta aperta l’indagine sulla compravendita della villa di Forte dei Marmi - acquistata dal compagno di Santanchè, Dimitri Kunz, e da Laura De Cicco, moglie del presidente del Senato Ignazio La Russa - come gli accertamenti sul dissesto del gruppo Ki Group-Bioera, nel quale Santanchè ha avuto cariche e quote.

