Sant’Ambrogio, via alle celebrazioni: domenica la processione 

Il patrono di Monserrato, Sant’Ambrogio, sarà celebrato domenica 7, ma il calendario di appuntamenti religiosi e civili che precedono la festività ha già preso il via. Dopo il rinnovo dell’atto di consacrazione della città alla Madonna, arrivato sabato nel tempietto all’angolo tra via del Redentore e via Ambrosiana, ieri è cominciata una settimana che ogni sera dalle 17.30 vedrà nella chiesa dedicata al patrono novene e messe in preparazione alla festa patronale.

Domenica alle 17 la solennità di Sant’Ambrogio sarà onorata con una processione per le vie del Redentore, Deroma, Terralba, Monte Arci, Serpentara, Paluna, Zuddas e piazza Padre Serri. Lo stesso giorno alle 18 la celebrazione presieduta da monsignor Alberto Pala e alle 19.15 il concerto vocale-strumentale “Musica ad Iubileum” a cura dell’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino”. Tra sabato e lunedì nei locali dell’oratorio si terrà anche un torneo di calcio a cinque, che il giorno dell’Immacolata si concluderà con un momento conviviale aperto a tutti. Lunedì la comunità di Sant’Ambrogio festeggerà anche l’ordinazione diaconale del parrocchiano Leonardo Piras, alle 18 nella Cattedrale di Santa Maria a Cagliari.

