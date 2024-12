Sant’Ambrogio, festa e polemiche 

Si sono svolti ieri i festeggiamenti per Sant’Ambrogio, patrono di Monserrato, e come da programma la processione col simulacro del santo è partita dalla chiesa a lui dedicata alle 17, mentre alle 18 è stata celebrata la messa. Diversi fedeli si sono però avvicinati già dalla mattina, per una preghiera fuori orario e un’offerta al patrono. Tuttavia il portone della chiesa è stato trovato chiuso. «È inammissibile che il giorno della festa patronale la chiesa non sia stata aperta tutto il giorno», la frase ripetuta dai presenti delusi.

RIPRODUZIONE RISERVATA