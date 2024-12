Santalucia non si ricandida, entro un mese il voto per i vertici Anm 

Mentre dopo le assoluzioni di Matteo Renzi e Matteo Salvini sono ancora calde le accuse della politica ai Pm di uso strumentale della giustizia, Giuseppe Santalucia annuncia che dopo l’imminente scadenza del suo mandato da presidente dell’Associazione nazionale magistrati non si ricandiderà. Non solo per stanchezza dopo quattro anni al vertice del “sindacato” delle toghe, ma per evitare ogni personalizzazione dello scontro l’8 gennaio, quando riprenderà l’iter parlamentare della riforma costituzionale della separazione delle carriere. E non avrebbero intenzione di ricandidarsi neanche i componenti della giunta esecutiva dell’Anm. Le elezioni si svolgeranno in tre giorni, dal 26 al 28 gennaio, e per la seconda volta il voto sarà on-line. Le liste dovrebbero essere cinque: Area, Unicost, Magistratura Indipendente (la corrente che ha preso più voti due anni fa alle scorse elezioni del Csm, che come quelle dell’Anm si svolgono con il proporzionale secco), Magistratura democratica e Articolo 101. A febbraio saranno eletti i componenti del Comitato direttivo, che dopo l’insediamento eleggerà la Giunta esecutiva, che nominerài nuovi vertici in base al peso elettorale delle liste. «Quattro anni di impegno intensissimo e faticoso, seppure molto gratificante, sono sufficienti - ha detto Santalucia al Corriere della Sera - e credo che nella difesa dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura occorra evitare ogni personalizzazione». Sulle assoluzioni di Renzi e Salvini, Santalucia sottolinea che «i giudici valutano prove e fatti ed emettono un giudizio in linea con quanto emerso dai processi. Ma un’assoluzione non significa che il processo non andava fatto; solo nei regimi illiberali, in cui i pubblici ministeri sono orientati dal potere e i giudici non si permettono di dissentire, i processi si concludono sempre con le condanne».

