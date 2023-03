Sant’Agostino, domani processione e messa 

Si terrà domani in Municipio, a partire dalle 11, la cerimonia di apertura dei festeggiamenti in onore di Sant’Agostino in occasione del 1300° anniversario dalla traslazione delle spoglie del Santo da Cagliari a Pavia.

A fare gli onori di casa sarà il sindaco, Paolo Truzzu, affiancato dal consigliere Corrado Maxia, delegato dal primo cittadino per i festeggiamenti. Dopo i saluti, la cerimonia proseguirà con la lettura dei “goccius” di Sant’Agostino e con l’esibizione dei cori “a Cuncordu” di Abbasanta, del coro polifonico femminile “Stella Splendens” di Belvì, del suonatore di launeddas G.F. Meloni di Muravera e dei gruppi folk di Cagliari e Abbasanta. Alle 18 dal Municipio partirà la solenne processione che percorrerà le vie del quartiere Marina per arrivare alla chiesa di Sant’Agostino in via Baylle, dove il rettore Don Raimondo Mameli celebrerà la messa.

La chiesa venne edificata a partire dal 1577 al posto dell’antico convento degli Agostiniani che impediva la costruzione delle nuove fortificazioni del quartiere della Marina. Nella seconda metà del XIX secolo il convento fu espropriato ed in parte demolito mentre la chiesa venne affidata al Comune che l’adibì a diversi usi. È stata riaperta al culto da poco più di vent’anni.

