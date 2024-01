Sant’Agostino, battaglia per la piazza 

Il comitato di quartiere di Sant’Agostino vorrebbe sapere dal sindaco quando i residenti del rione potranno avere una piazza degna di questo nome. Mario Conoci è stato infatti chiamato a partecipare a una assemblea pubblica «per discutere dell’intervento di riqualificazione e rigenerazione urbana di uno spazio che è stato da sempre la piazza più significativa del quartiere». Si tratta di Largo Costantino, 1700 metri quadrati tra i palazzi popolari, in parte occupati da un brutto e ingombrante traliccio per la telefonia mobile, installato nel 2014. Il contratto di locazione dell’area della web tower è già scaduto da tempo, ma il gestore sembra non abbia alcuna intenzione di smantellare l’impianto. L’antenna è oggetto di forti proteste tra i residenti del quartiere che hanno pronto un piano di restyling per la piazza. Gli uffici comunali stanno seguendo da vicino la vicenda con i legali dell’Amministrazione. Non si esclude il ricorso alle carte bollate. (c.fi.)

