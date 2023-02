Santadi forza 6: il comando è ancora suo 

Non si ferma il Santadi che, con un tennistico 6-0 in casa dell’Atletico Narcao, si porta a quota 30 e mantiene la vetta del girone A con due punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice Matzaccarese. La seconda in classifica comunque continua a inanellare vittorie e nell’ultimo fine settimana ha espugnato il campo del San Biagio (0-2). Un gradino sotto il Calcio Siliqua, che ha liquidato il fanalino di coda Samassi (0-5).

Sfida a due

Nel girone B il Burcei resta in vetta e si porta a quota 25 battendo in casa l’Havana San Basilio con un perentorio 4-0 firmato da F. Corda (doppietta), N. Malloru e A. Monni. La soddisfazione è palpabile tra dirigenti e giocatori, col presidente Franco Sanna che non si nasconde: «Abbiamo un gruppo molto affiatato, la prima posizione è una grande soddisfazione ma soprattutto un merito di tutto il gruppo. I ragazzi lavorano sodo e meritano di stare in testa, si allenano duramente anche in questo periodo di grande freddo. Una dedizione al lavoro e alla squadra difficile da trovare. Adesso cavalchiamo l’onda e cerchiamo di stare quassù quanto più possibile, anche se il campionato è ancora lungo e dobbiamo stare attenti alle avversarie». A -2 c’è il Sinnai, che ha liquidato lo Sporting Mandas (3-1). Battuta d’arresto per l’Accademia Dolianova, che si è arresa al Nora Nuraminis (0-1): da segnalare le numerose assenze tra i padroni di casa.

Solarussa e Bortigali

Il Solarussa capolista del girone C va sul velluto: batte il Marrubiu e ne ferma la corsa verso la vetta allontanandolo a -7. Il Lunamatrona, che ha battuto il Villaurbana, resta a 4 lunghezze di distanza. Prosegue la marcia della battistrada del girone D: il Bortigali ha liquidato l’Illorai (3-1) e ha tenuto a distanza il Girasole (-8). Vincono le prime del girone E: la capolista Tzaramonte batte il Caniga (0-4), l’Atletico Sorso liquida il Castiglia (0-4) e lo Sporting Paduledda si disfa dell’Isola Rossa (3-1). Restano invariati i distacchi con lo Tzaramonte a quota 32, il Sorso a 29 e il Paduledda a 28.