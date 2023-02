Santadi e Burcei avanti a vele spiegate 

Il Santadi non perde un colpo e continua la corsa in vetta, allungando anche il distacco dalle dirette inseguitrici: la capolista del girone A ha vinto la sfida col Vallermosa (7-0) e ha approfittato del pareggio nella sfida tra C. Siliqua e Matzaccarese (1-1) per guadagnare due punti su entrambe. Quest’ultima ora è a quota 29, a -4 dalla vetta; il C. Siliqua invece sale a 28.

Lotta aperta

Nel girone B il Burcei, primo della classe, è andato a vincere a Nuraminis contro il Nora (0-1) e si è portato a 28 punti. All’inseguimento, seppur a -5, c’è la coppia Belvedere-Sinnai: il primo ha avuto la meglio sull’Accademia Dolianova in un pirotecnico 4-3 e ha raggiunto proprio il Sinnai che invece ha subito una pesante sconfitta casalinga dal San Basilio. Solitario sul fondo il S. G. Flumini, che non ha raccolto ancora alcun punto. Solarussa sempre più padrone del girone C: vince la sfida in casa del Laconi e vola a 39 punti con 4 lunghezze di vantaggio sul Lunamatrona secondo. Un gradino sotto c’è la Calmedia Bosa, che ha rifilato un tennistico 6-0 alla Folgore Oristano. Bortigali sul velluto nel girone D: a quattro gare dal termine ha un vantaggio di 9 punti sulla diretta inseguitrice, la Phiniscollis, e un ruolino di marcia invidiabile. La capolista ha vinto contro il Lotzorai (4-1) e messo “quasi” al sicuro il primato, anche se l’avversaria continua la rincorsa con un 4 a 0 al Sorgono.

Obiettivo promozione

Nel girone E vince la capolista Tzaramonte, ora a 35 punti, mentre la sfida tra le inseguitrici si conclude con la vittoria dello Sporting Paduledda sull’Atletico Sorso (1-0), sorpassato in classifica. Il FC Alghero nel girone F liquida la pratica M. Lepri con un perentorio 6-2, risultato che permette ai catalani di portarsi a 37 punti e mantenere invariato il vantaggio sulle inseguitrici: «Abbiamo un progetto sportivo che vede lontano, anche se non a breve scadenza», spiega Gianluca Marras, vicepresidente del FC Alghero, «il nostro obiettivo è sicuramente vincere il campionato anche se siamo ancora costretti a guardarci le spalle perché le inseguitrici sono agguerrite. Tengo a sottolineare come per noi sia motivo di grande soddisfazione vedere che tra i marcatori della sfida contro il M. Lepri ci siano quattro ragazzi under 20: due giovani del 2003 e due del 2002». All’inseguimento della capolista restano Sporting Uri (32) e Centro Storico (31). Nel girone G si conferma in vetta il Golfo Aranci (36), incalzato da Funtanaliras (34) e Tavolara (33). La battistrada ha battuto il Rudalza (2-0), il Funtanaliras ha avuto la meglio sull’Mb Orange (4-2), il Tavolara ha battuto 5-1 La Tulese.