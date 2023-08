Santa Vittoria, la festa più amata 

Saranno i festeggiamenti in onore di Santa Vittoria, la martire romana venerata come santa dalla chiesa cattolica, ad aprire l’agosto esterzilese. Istituita nei primi anni Ottanta come festa degli emigrati, ogni anno viene organizzata dai ragazzi e dalle ragazze che compiono 35 anni.

Quest’anno saranno i nati nel 1988 a occuparsi dei festeggiamenti civili. Domani, alle 22.30 in piazza Sant’Ignazio, Angelo Carcangiu presenta “Sube l’adrenalina”, reggaeton live show. Dalle 11.30, invece, a far ballare il pubblico ci penserà Paolo Noise dello Zoo di 105 ed ex naufrago dell’Isola di Famosi 2023. Ma a intrattenere il pubblico fino all’alba ci sarà il dj di Tonara, Valentino Poddie.

Alle prioresse, invece, il compito di organizzare le celebrazioni religiose. Si partirà dalla chiesa di Sant’Ignazio alle 7 del mattino per accompagnare a piedi, come da tradizione, la Santa nella sua casa, l’omonimo monte a 1212 metri che sovrasta e protegge il piccolo paese barbaricino, dove alle 10.30 è prevista la Santa Messa. Ma, come ormai capita da quasi quarant’anni, gli esterzilesi si fermeranno a mangiare tra musica e balli al fresco dei pini. Al tramonto la Santa verrà riaccompagnata in paese. In piazza alle 22 inizieranno i balli sardi con l’organettista Luca Lai di Irgoli. (fr. m.)

