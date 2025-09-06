Santa Vitalia, torna la festa più attesa 

Definito il programma della festa di Santa Vitalia, la più importante per Serrenti e una delle più attese di tutto il Campidano. Un programma di cinque giorni che ha come fulcro il primo lunedì di ottobre. È un anno particolarmente importante per i festeggiamenti in onore della santa. «La festa, che è sempre sentita – dice il parroco don Alberto Peddis – quest’anno acquista un valore speciale: il santuario è stato nominato dall’arcivescovo di Cagliari “Chiesa giubilare” e ospiterà il pellegrinaggio delle tredici parrocchie appartenenti alla forania di Nuraminis».

Il cartellone

Ad aprire ufficialmente le celebrazioni sarà la messa del 26 settembre che darà inizio alla novena, mentre giovedì 2 ottobre si svolgerà la tradizionale vestizione del simulacro della santa. Gli appuntamenti del nutrito programma civile si susseguiranno per cinque giorni consecutivi già a partire da venerdì 3 ottobre con lo spettacolo serale della “Jovaband”, un tripudio di musica che raggiungerà il culmine lunedì 6 con il concerto dei Nomadi. «Dopo settimane di attente valutazioni e di intenso lavoro organizzativo siamo riusciti a definire con grande soddisfazione e impegno il programma civile – dice il presidente del comitato organizzatore Daniele Pasci – il nostro obiettivo è stato quello di creare un calendario di eventi vario e inclusivo, che possa coinvolgere e accontentare tutte le generazioni, offrendo momenti di condivisione, cultura e divertimento».

Sabato 4 ottobre messa serale e solenne processione accompagnata dalla banda musicale Giuseppe Verdi di Serrenti. A partire dalle 22.30 “Santa Vitalia Music Festival”, quattro ore di musica con quattro artisti distinti: Staytri, DanyJeey, Gemelli Diversi e Dj Jad & Wlady degli Articolo 31. Domenica 5 altre quattro messe nel santuario, di cui una concelebrata dai sacerdoti della forania, e pellegrinaggio giubilare «come prescritto da papa Francesco nella Bolla di indizione del Giubileo – spiega don Alberto Peddis – coloro che si recano in pellegrinaggio nelle chiese giubilari possono lucrare l’indulgenza plenaria del Giubileo, una grazia speciale legata all’anno giubilare». In tarda serata, musica e tradizione sul palco con “Marta e Il Suo Gruppo”. Lunedì 6 ottobre, celebrazione della messa cantata nel piazzale antistante il santuario presieduta dall’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi e a seguire la solenne processione arricchita dalla partecipazione dei suonatori di launeddas e dei gruppi folk. Alle 21.30 l’immancabile spettacolo pirotecnico seguito dal concerto dei Nomadi. Martedì 7 ottobre verranno celebrate due messe: una in onore dei soci defunti della Pro Loco e dei benefattori del santuario e l’altra per gli anziani e i malati, con la partecipazione del gruppo Oftal. L’ultima serata di musica ospiterà sul palco la “Seven Band”.I festeggiamenti si concludono ufficialmente sabato 11 ottobre con il rientro del simulacro della Santa in Parrocchia.

Il paese

«Quest’anno è nato un bellissimo gruppo di giovani – commenta il sindaco Pantaleo Talloru – che sta trainando il paese verso una festa sempre più bella e più ricca. Si è creata una grande armonia anche con la nuova Pro Loco. Stiamo lavorando per rinnovare il palco e il sagrato e stiamo agendo a 360 gradi per rilanciare la sagra».

