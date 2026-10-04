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Serrenti.
05 ottobre 2026 alle 01:22

Santa Vitalia, oggi il clou della festa tra fede e musica 

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Serrenti celebra oggi la giornata più intensa dei festeggiamenti in onore di Santa Vitalia: in apertura, alle 5.30, la tradizionale granata dell’aurora, seguita dalle messe nel santuario, alle 6 e alle 8.

Dunque, alle 9.30, la celebrazione della messa solenne cantata, nel piazzale antistante, presieduta dal vescovo di Iglesias, monsignor Mario Farci. Il programma proseguirà con la processione per le vie del paese, con la partecipazione delle associazioni religiose, della Confraternita, della banda musicale Giuseppe Verdi di Serrenti e dei suonatori di launeddas: circa 50 i cavalieri, provenienti da diverse zone dell’Isola, che scorteranno il simulacro della santa. Alla processione prenderanno parte anche numerosi gruppi folk: Santa Vitalia di Serrenti, che quest’anno festeggia il suo cinquantesimo anniversario, Sa Lakara di Serrenti, Su Pottabi e Sant’Isidoro di Samassi, Santa Giuliana di Serbariu, Santa Lucia di Assemini, S’Acua e Dolus di Settimo San Pietro, Su Sticcau di Mogoro, Is Feminas di Orroli e l’associazione folklorica APS Monserrato.

Nel pomeriggio le messe nel santuario (alle 17 e alle 18.30), e in serata l’intrattenimento, che comincerà alle 19 con il mago comico Lorenzo Mameli. Alle 21.30 partirà lo spettacolo pirotecnico, gran finale in musica alle 22 con il concerto de Le Vibrazioni.

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