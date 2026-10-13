Santa Vitalia, grande festa 

Tutto pronto per i festeggiamenti in onore di Santa Vitalia, da venerdì a domenica, organizzati dalla “Leva del 75” con il patrocinio del Comune.

Si parte venerdì alle 10.30 con processione e messa nella chiesa di San Daniele; alle 18 musica ai giardini con Gianpiero Ena e balli con Ignazio Mura; alle 21.30 in piazza Dante con “A Ballare” e dj set con Valentino Poddie. Sabato alle 10 la messa animata dal coro San Giovanni Battista e processione accompagnata dai fisarmonicisti Ignazio Mura e Samuele Succu, dal gruppo folk Arrastus di Mogoro, dalla locale confraternita e dai cavalieri. Alle 17 balli in piazza con Ignazio Mura, alle 21.30 concerto dei RadioBreska e dj set con Dario. Domenica alle 11 messa e processione in onore di San Francesco; alle 18 “Baby fun animation - Il Paese dei balocchi circo” e alle 22 balli in piazza con Armonia sarda e karaoke con Valentina. ( s. c. )

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