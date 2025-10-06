VaiOnline
Serrenti.
07 ottobre 2025 alle 00:30

Santa Vitalia, fede e memoria 

Volgono al termine a Serrenti i festeggiamenti in onore di Santa Vitalia: cinque giornate intense all’insegna della devozione, della musica e del divertimento, nel corso delle queali il paese è stato animato fino a tarda notte grazie ai numerosi appuntamenti promossi dal comitato organizzatore e dalle locande.

In un clima intriso di tradizione e spiritualità non sono mancati i fuori programma, come il video realizzato da Andrea Cau, 18 anni, di Serrenti, che ha emozionato la comunità: animando delle foto storiche della Festa di Santa Vitalia grazie a un software che sfrutta l’intelligenza artificiale, il giovane ha fatto rivivere agli adulti momenti del passato e fatto scoprire ai più giovani l’atmosfera che un secolo fa animava il paese durante le celebrazioni.

Il breve video, accompagnato da una traccia musicale del progetto Boghes, promosso dall’Istituto superiore regionale etnografico, in poco tempo ha raggiunto un centinaio di condivisioni e quasi 10mila visualizzazioni su Facebook.

«L’idea mi è venuta scorrendo un po’ sui social», racconta Andrea: «Ho visto che qualcuno cominciava ad animare qualche foto antica, magari dei propri parenti, e ho pensato: perché non riproporre questa cosa con le foto storiche di Serrenti, soprattutto della Festa di Santa Vitalia?» Così il giovane si è messo al lavoro con il suo computer e dopo qualche prova sperimentale si è reso conto del potenziale del progetto: «Sono rimasto stupito dal risultato – prosegue – quindi ho avviato una ricerca più approfondita sul gruppo Facebook “foto storiche Serrenti” e ho iniziato a selezionare tutte le foto della Festa di Santa Vitalia di inizio ‘900. Sono sempre stato appassionato della storia di Serrenti, perciò mi ritrovo spesso a scorrere le foto del gruppo».

La passione di Andrea Cau per la storia, più che per la tecnologia, nasce nelle sere d’estate trascorse all’aria aperta a chiacchierare con nonni e vicini di casa: «Capita spesso – sorride – che si scatenino ricordi e racconti di tanto tempo fa. Ho sempre sentito parlare della festa con i carri e con il circo e questo mi ha incuriosito e spinto a intraprendere delle ricerche. Sto sempre a curiosare e a cercare di scovare vecchi documenti e testimonianze». Un’iniziativa che unisce memoria e innovazione e conferma il forte valore identitario della Festa di Santa Vitalia per l’intera comunità serrentese.

