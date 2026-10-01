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Terralba.
02 ottobre 2026 alle 00:16

Santa Vitalia, EroCaddeo sul palco 

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Tornano i festeggiamenti di Santa Vitalia e da oggi a lunedì, Terralba si stringe attorno ad un intreccio di fede, tradizione e musica. Organizzata da parrocchia, Pro Loco e dal Comune, la festa entra nel vivo oggi alle 17.30 con il rosario e la messa, la preghiera a Santa Vitalia e il canto de “Sa Coggius”, lo stesso rito che si ripeterà domani e domenica. Il momento più solenne è atteso per lunedì, quando alle 17.30 la messa sarà presieduta da don Marco Piano, parroco di Collinas, e animata dal Coro Interparrocchiale.

A seguire la processione con i costumi e i canti dei gruppi folk della Pro Loco Terralba e San Ciriaco, di Zuradili di Marrubiu e della Confraternita della Madonna del Rosario. Domenica invece alle 21.45 i fuochi d'artificio a Su Ponti Nou e il concerto di EroCaddeo alle 22 in piazza Cattedrale. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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