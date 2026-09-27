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Al Buoncammino.
28 settembre 2026 alle 00:40

Santa Teresa, tris all’Usinese I galluresi restano in testa 

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SANTA TERESA 3

USINESE 0

Santa Teresa (4-3-3) : Pedalacq, Djedje, Campus (22’ st Sau), Dias, Arca, Aiana (14’ st Nunes), De Oliveira (27’ st Alluttu), Canu, Arbus (35’ st Norcia), Salvi Costa (14’ st Siamparelli), Laurent. In panchina Poli, Gavagni, Quattro, Rubino. Allenatore Levacovich.

Usinese (4-4-2) : Piga (17’ st Canu Golubenko), Saccu, Giachero, Jurado, Ruiu (19’ st Sechi), Scanu, N. Sanna, A. Sanna (17’ st L. Fiorelli), Langasco (25’ st M. Sanna), Irde (25’ st Pauletto), Brito. In panchina Padiglia, Mereu, Pola, Sabino. Allenatore Scotto.

Arbitro : Sambuchi di Tivoli.

Rete : nel pt 22’ Canu; nel st 8’ Salvi Costa, 11’ Djeje.

Note : ammoniti Campus, Jurado, Scanu.

SANTA TERESA. E primato sia, seppur condiviso col Lanusei (7 punti). Il Santa Teresa di Levacovich vola allo Stadio Comunale Buoncamino: rifila un tris ai ragazzi di Scotto e manda un messaggio di fumo ai competitor dei piani alti.

L’Usinese, incerottata per le assenze, cade con onore. Nel primo tempo prova a tenere il pallino del gioco ma si espone alle folate in contropiede dei veloci attaccanti casalinghi. Al 19’ una ripartenza mette Laurent solo davanti a Piga che si supera ma nulla può, pochi minuti dopo, alla zampata di Canu (cross di Aiana) dimenticato sul secondo palo.

In avvio di ripresa, l’Usinese va in blackout e il Santa Teresa ne approfitta con una doppia mazzata spezza gambe (53’ e 56’) firmata da Salvi Costa e Djedje. Sia il primo che il secondo, a tu per tu con Canu Golubenko, lo freddano e mettono in archivio la pratica.

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