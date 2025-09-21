VaiOnline
Al Comunale.
22 settembre 2025 alle 00:05

santa teresa ko, il tortolì è primo 

Santa Teresa 0

Tortolì 1

Santa Teresa (3-4-3) : Pedelacq; Aylal (20’ st Leeroy), Braga, Traore (15’ st Secci); Moussa, Zupel (11’ st Owen), Generoso (44’ st Amin), Ziani; Ortiz (44’ st R. Alluttu), Djedje, Siamparelli. In panchina Sanna, Sardo, Gavagni, Desini, M. Alluttu, Caruso, Poli. Allenatore Ciarolu.

Tortolì (4-4-2) : Tangianu; Orrù, Lahrach (38’ st Marcich), De Zan, A. Piroddi; Vidal, Serra (30’ st Ferrareis), Rarinca (42’ st Forense), R. Piroddi; Sulis (36’ st Pili), Nieddu (25’ st Cocco). In panchina Daga, Contu, Tosi, Manconi. Allenatore Criscuolo (Mereu squalificato).

Arbitro : Vicalvi di Frosinone.

Rete : nel pt 44’ Nieddu.

Note : ammoniti Braga, Moussa, Djedje (S), R. Piroddi, Ferrareis (T). Recupero: 1’ pt, 5’ st. Spettatori circa 200.

Santa Teresa Gallura. Al Tortolì basta un gol di Nieddu per espugnare il “Buoncammino”, volare in vetta in solitudine e infliggere al Santa Teresa la prima sconfitta. I galluresi non riescono a festeggiare come avrebbero voluto davanti al loro pubblico il ritorno in Eccellenza dopo 27 anni. Reduce dallo 0-0 col Sant’Elena, la squadra di Ciarolu parte forte con Siamparelli, Ziani e Braga ma si imbatte in un super Tangianu, mentre dall’altra parte ci pensa Nieddu, che prima dell’intervallo firma lo 0-1. La ripresa non cambia la gara: il Santa Teresa incassa la sconfitta e pensa alla prossima gara contro il Tempio.

RIPRODUZIONE RISERVATA 

