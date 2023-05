Santa Teresa Gallura celebra la Sirenetta 

C'è tanta Sardegna nel nuovo film “Ariel al di là del mare”, la versione kolossal della Sirenetta di Walt Disney in uscita nelle sale italiane. La costa frastagliata di Rena di Matteu a Santa Teresa Gallura e quella di Monti Russu, e poi le spiagge di Rena Majore fino ad arrivare a Golfo Aranci e l'incantevole insenatura di Cala Moresca, passando per Castelsardo e alcune spiagge del golfo dell'Asinara: tutti questi luoghi della parte nord dell'Isola sono stati lo scenario del set cinematografico della major di Hollywood. Senza contare che a dare la voce a Sebastian è Mahmood.

Per celebrare l'uscita del film nelle sale italiane, la cittadina di Santa Teresa ha deciso di organizzare oggi una vera e propria festa, quando nella località turistica tutti saranno mobilitati e impegnati a partire delle 9 nella spiaggia della Rena Bianca dove ci sarà una dimostrazione della disciplina “Mermaiding bubble kiss”. Dalle 10.30 nel teatro Nelson Mandela sarà possibile assistere alle illustrazioni e attività creative “l Mondo acquatico”. Dalle 13 dal teatro Mandela fino al porto turistico si snoderà la Parata Disney con la banda musicale, buffet, degustazioni, artisti di strada, giochi e attrazioni per bambini, per poi concludere con la sorpresa finale, ossia lo spettacolare arrivo delle sirenette del Diving Mediterraneo nella spiaggia della Rena Bianca che saranno accompagnate al teatro dai vecchi pescatori del paese.

A curare l'organizzazione dell'evento sono stati i componenti della Pro Loco, che già durante le fasi delle riprese del remake della Disney hanno collaborato con gli operatori della troupe cinematografica.

