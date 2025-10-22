VaiOnline
Eccellenza.
23 ottobre 2025 alle 00:24

Santa Teresa formato derby 

La matricola ferma il Tempio nei quarti di Coppa Italia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tempio 1

Santa Teresa 1

Tempio (4-4-2) : Inzaina, Vacca, Montisci, Bringas (21’ st M. Casu), Gning, A. Sanna, Dimitrijevic, Carboni, Lemiechevsky (21’ st Zirolia), Spano, Sabino. In panchina Gaias, Nativi, Fara, Tusacciu, Sosa, Caverzan, Masia. Allenatore Cantara.

Santa Teresa (4-3-3) : Pedelacq, Moussa, N. Sanna, Braga, Secci (32’ pt Aylal), Owen (44’ st Zupel), Generoso, R. Casu (5’ st Ziani), Montserrat (29’ st Ortiz), Leeroy, Vita (12’ st Dyedye). In panchina Ferraro, Siamparelli, Sardo, Alluttu. Allenatore Ciarolu.

Arbitro : Fonnesu di Sassari.

Reti : st 20’ Sanna, 41’ Spano.

Note : ammoniti Leroy, Owen, Generoso, Sabino. Angoli 5-2. Recupero 3’ pt - 6’ st.

TEMPIO. Nel recupero della gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia, non disputata una settimana fa per l’impraticabilità del “Nino Manconi”, il Tempio e il Santa Teresa pareggio realizzando un gol per parte. Così la qualificazione alle semifinali si deciderà nel match di ritorno in rpogramma il prossimo mercoledì, 29 ottobre.

Cambi

I due allenatori hanno operato un ampio turnover sia per preservare i titolari in vista delle prossime gare di campionato sia per vedere all’opera chi ha giocato meno. Il tecnico di casa, Giuseppe Cantara, ha presentato una formazione pressoché inedita con 6-7 variazioni rispetto alla formazione abituale; anche il collega Celestino Ciarolu ha schierato alcuni volti nuovi nell’undici iniziale.

La partita

Volendo dividere la gara in due parti si può far pendere la bilancia in favore degli ospiti nella prima frazione, mentre nella ripresa sono stati i “galletti” a essere maggiormente intraprendenti. In ogni caso il risultato finale non fa una grinza. Le reti che hanno determinato il pari sono arrivate entrambe da palle inattive e tutt’e due nel corso della seconda frazione.

Ad andare in vantaggio sono gli ospiti: al 20’ Ortiz dalla trequarti calcia una punizione molto ben calibrata e Nicola Sanna, di testa, fa centro. A 4’ dal termine Sanuele Spano s’incarica di battere un calcio da fermo dal limite (stessa posizione da cui in campionato Bringas siglò il successo sempre sui teresini): tiro preciso e potente che Pedelacq intuisce ma non riesce a sventare. Finisce così.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Sarcidano, Sarrabus e Sulcis Iglesiente: disagi per i pazienti

Ambulanze senza medico: soccorsi e viaggi da incubo

Assistenza in tilt, da Esterzili a Cagliari servono due ore 
Francesco Pintore
Energia

Regione scavalcata sulle aree idonee: sì al maxi agrivoltaico

Il Ministero approva il progetto: «Valgono le regole del decreto Draghi»  
Enrico Fresu
Aerei

«Ryanair, via la tassa ma solo d’inverno»

In maggioranza si fa strada l’ipotesi di abbattere l’addizionale comunale sui biglietti 
Roberto Murgia
Viabilità/1

La 131 ora si ferma a Torralba

Sovrappasso da rifare, traffico deviato su una rotatoria interna 
Caterina Fiori
Viabilità/2.

Macomer, rivoluzione sulla Carlo Felice

Francesco Oggianu
Manovra

Resiste la stretta sugli affitti brevi

Ma il Parlamento potrebbe cambiare il testo. Il nodo delle banche 
Milano

Accoltellata in strada dall’ex marito

Donna di 62 anni muore in ospedale, fermato l’aggressore dopo la fuga 