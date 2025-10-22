Santa Teresa formato derby 

Tempio 1

Santa Teresa 1

Tempio (4-4-2) : Inzaina, Vacca, Montisci, Bringas (21’ st M. Casu), Gning, A. Sanna, Dimitrijevic, Carboni, Lemiechevsky (21’ st Zirolia), Spano, Sabino. In panchina Gaias, Nativi, Fara, Tusacciu, Sosa, Caverzan, Masia. Allenatore Cantara.

Santa Teresa (4-3-3) : Pedelacq, Moussa, N. Sanna, Braga, Secci (32’ pt Aylal), Owen (44’ st Zupel), Generoso, R. Casu (5’ st Ziani), Montserrat (29’ st Ortiz), Leeroy, Vita (12’ st Dyedye). In panchina Ferraro, Siamparelli, Sardo, Alluttu. Allenatore Ciarolu.

Arbitro : Fonnesu di Sassari.

Reti : st 20’ Sanna, 41’ Spano.

Note : ammoniti Leroy, Owen, Generoso, Sabino. Angoli 5-2. Recupero 3’ pt - 6’ st.

TEMPIO. Nel recupero della gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia, non disputata una settimana fa per l’impraticabilità del “Nino Manconi”, il Tempio e il Santa Teresa pareggio realizzando un gol per parte. Così la qualificazione alle semifinali si deciderà nel match di ritorno in rpogramma il prossimo mercoledì, 29 ottobre.

Cambi

I due allenatori hanno operato un ampio turnover sia per preservare i titolari in vista delle prossime gare di campionato sia per vedere all’opera chi ha giocato meno. Il tecnico di casa, Giuseppe Cantara, ha presentato una formazione pressoché inedita con 6-7 variazioni rispetto alla formazione abituale; anche il collega Celestino Ciarolu ha schierato alcuni volti nuovi nell’undici iniziale.

La partita

Volendo dividere la gara in due parti si può far pendere la bilancia in favore degli ospiti nella prima frazione, mentre nella ripresa sono stati i “galletti” a essere maggiormente intraprendenti. In ogni caso il risultato finale non fa una grinza. Le reti che hanno determinato il pari sono arrivate entrambe da palle inattive e tutt’e due nel corso della seconda frazione.

Ad andare in vantaggio sono gli ospiti: al 20’ Ortiz dalla trequarti calcia una punizione molto ben calibrata e Nicola Sanna, di testa, fa centro. A 4’ dal termine Sanuele Spano s’incarica di battere un calcio da fermo dal limite (stessa posizione da cui in campionato Bringas siglò il successo sempre sui teresini): tiro preciso e potente che Pedelacq intuisce ma non riesce a sventare. Finisce così.

