Santa Teresa e Arzachena sulla scia di San Teodoro 

Piccole e delicate o grandi e sovraffollate, si allunga la lista delle spiagge galluresi sorvegliate speciali e da custodire. Dopo Cala Brandinchi e Lu Impostu, arenili bianchissimi riparati da dune e ginepri, nel comune di San Teodoro che, apripista in Gallura, ha aperto il numero chiuso nel 2022, per l'estate alle porte si entra contingentati anche a Rena Bianca, caletta racchiusa tra promontori rocciosi nel litorale di Santa Teresa Gallura e a Le piscine, baia immersa nella macchia mediterranea a Cannigione, nel golfo di Arzachena.

Visto l’assalto quotidiano e il rischio erosione, i tre Comuni della Gallura sono corsi ai ripari: accessi limitati e su prenotazione tramite app (con posti riservati ai residenti) e ticket di ingresso.

Non ticket ma “contributo ambientale” (di euro 3,50) quello da pagare per entrare a Rena Bianca, la prima, nella stagione 2024, a inaugurare il numero contingentato: dall'1 giugno al 30 settembre, dalle 8 alle 18, entreranno solo poco più di mille bagnanti. Degli 88 chilometri di costa, il Comune di Arzachena comincia, quest'estate, a proteggere circa 300 metri: dal 15 luglio al 31 agosto, Le piscine saranno accessibili a un numero “sostenibile” di avventori. Con l'obiettivo di restringere nei mesi di punta l'overtourism che incide negativamente sullo sviluppo sostenibile della destinazione e spalmare il flusso in quelli di spalla, l'amministrazione comunale fa le prove generali.

«Si tratta del primo test nel Comune di Arzachena e l'accesso controllato ci aiuterà a capire l'andamento dei flussi, a monitorare eventuali criticità gestionali e a mettere appunto il sistema per il 2025», afferma l'assessore all’Urbanistica e demanio, Alessandro Malu.

Stando a quanto dice la sindaca di San Teodoro, Rita Deretta, che tira le somme delle due passate stagioni contingentate, la misura si è rivelata efficace: «I provvedimenti hanno addirittura aumentato l'appeal delle nostre spiagge perché consentono a chi accede di vederle e fruirle meglio, oltre ad aver migliorato i livelli di pulizia, traffico e sicurezza».

RIPRODUZIONE RISERVATA