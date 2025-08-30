Santa Teresa, che esordio 

Ilvamaddalena 0

Santa Teresa 1

Ilvamaddalena (4-3-3) : Manis; Maisto (36’ st Canu), Bonu, Esposito, Pulci (31’ st Aversano); Lima (10’ st Mondino), Bert, Serra; Alvarez, De Cenco (31’ st Munua), Bulla. In panchina Verardi, Zaharia, Zelayeta, Galvani, Di Maio. Allenatore Acciaro.

Santa Teresa (4-2-3-1) : Pedelacq; Secci (31’ st Kemache), Braga, Guglielmone, Traore (44’ st Laurent); Ziani, Zupel; Ortiz (45’ st R. Alluttu), Generoso, Djedje (28’ st Edosomwan); Oli Oro (18’ st Siamparelli). In panchina Ferraro, Sanna, Ouazzani, El Ardoudi, M. Alluttu, Sardo. Allenatore Ciarolu.

Arbitro : Senes di Cagliari.

Rete : nella ripresa 42’ Ortiz.

Note : ammoniti Bonu, Serra, Traore; recupero 1’ pt, 6’ st.

La Maddalena. La gara di andata degli ottavi di Coppa Italia va al Santa Teresa del tecnico Ciarolu, che nel finale la spunta con un gol di Ortiz.

La partita

L’incontro è molto equilibrato. I padroni di casa ci provano subito con un tiro di De Cenco ben imbeccato da Alvarez, poi è Bulla a tentare la conclusione ma il pallone viene ben controllato dall’estremo difensore ospite. Gli ospiti tentano la reazione con un tiro di Oli Oro che finisce alto.

Nella ripresa i maddalenini accelerano per sbloccare il risultato ed è sempre l’esterno Bulla il più pericoloso dei suoi con una conclusione velenosa che viene bloccata da Pedelacq. Stesso copione qualche minuto dopo con i medesimi interpreti, stavolta però il portiere ospite manda in corner. I teresini hanno una ghiotta occasione per portarsi in vantaggio con Ortiz, che sfrutta un liscio di Maisto ma non riesce a saltare Manis che lo intercetta. Ai locali viene annullato un gol in fuorigioco del neo entrato Mondino al termine di una bella azione di Alvarez dalla destra. Poco dopo è lo stesso subentrato e tentare la sorte con un colpo di testa che prende in contro tempo Pedelacq ma termina alto sopra la traversa.

La rete

A tre minuti dalla fine arriva la beffa per gli isolani, con Ortiz che sfrutta un’indecisione locale e, con un bel tiro a giro sul secondo palo, batte l’incolpevole Manis. Colpiti nell’orgoglio i maddalenini tentano l’affondo a testa bassa ma la difesa ospite regge bene gli ultimi assalti e portano a casa il risultato. Una vittoria forse insperata. Tra una settimana il ritorno, con il Santa Teresa che avrà de risultati su tre per accedere ai quarti di finale mentre ai ragazzi di mister Acciaro servirà un successo con due reti di scarto per ribaltare la gara odierna.

