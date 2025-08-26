«Santa Teresa, che avventura» 

Un triplo salto in avanti quasi senza rete. Un azzardo? «No». Corrado Fois pare sicuro: la decisione di riportare il calcio che conta in una piazza storica come Santa Teresa non avrà ripercussioni negative. «Non ci siamo pentiti».

Imprenditore di Tempio trapiantato sulla punta nord dell’Isola, il neo presidente della Polisportiva è ottimista. Titolare dell’azienda “Immobiliare Prince”, al vertice di una dirigenza composta da altre cinque persone, qualche mese fa ha preso le chiavi della macchina dalle mani del precedente patron Emidio Fagnano e dal direttivo in carica in quel momento, giunto a fine percorso. Il club navigava in Seconda categoria «e l’idea era proseguire in quel campionato», sottolinea il nuovo massimo dirigente. Poi si è accesa una lampadina e tutto è cambiato. «C’è stata la possibilità di acquistare il titolo del San Teodoro, che ha deciso di non iscriversi, ed è cominciata l’avventura».

Un’avventura che si chiama Eccellenza, torneo di difficoltà e oneri ben maggiori per qualità tecniche, costi, competitività, trasferte, forza delle avversarie rispetto al precedente. Si parte quasi da zero, la squadra torna ad alti livelli dopo 27 anni. Ha giocato in Serie D arrivando anche al decimo posto, poi tra il 1998 e il 2011 il declino. Sino a quando Fois ha deciso di compiere il grande passo facendosi affiancare dal suo vice Piero Muntoni (nipote dello storico patron Piero) e dal figlio di questi Tommasino (consigliere e «artefice del passaggio», rimarca il presidente), dal tesoriere Gian Giorgio Marongiu e dagli altri membri del cda Giuseppe Marcon, Antonella Sechi e Gianmario Grindi.

Dunque non è stato un azzardo, presidente?

«No. Seguiti dall’entusiasmo del paese, stiamo andando avanti con impegno e voglia di continuare il percorso».

Perché questo salto in alto?

«Se ne sentiva l’esigenza. Il Santa Teresa ha un bel settore giovanile, è un fiore all’occhiello. Che però si perde se non si ha una prima squadra come punto di sfogo e riferimento. Giocare in Eccellenza dà ai ragazzi un senso di appartenenza e ne accresce la voglia di salire. Mentre la Seconda e Terza categoria non garantivano questa possibilità e i ragazzi andavano in altri club. Così manteniamo il paese compatto».

A cosa puntate?

«Sicuramente alla salvezza. Ma dentro di noi sappiamo che possiamo fare qualcosa di più».

La squadra è del tutto nuova: quanto tempo serve per trovare il giusto equilibrio?

«Siamo al lavoro dai primi di agosto, i ragazzi lavorano come un vero gruppo. Sono tutti educatissimi e professionisti. Si respira aria di affiatamento. Vero è che ancora non abbiamo giocato match ufficiali, quindi intravediamo i mezzi ma non abbiamo la controprova».

Sarete pronti per la coppa Italia con l’Ilva del 31 agosto?

«Dentro credo sempre in un buon risultato. Ma non abbiamo parametri, ci sono squadre già rodate e che hanno fatto un mercato importantissimo. Ma la palla è rotonda, magari faremo bene anche solo per l’entusiasmo che abbiamo».

Mi pare sia abbastanza ottimista.

«Sempre. Vivo di ottimismo. Altrimenti non avrei neanche iniziato».

Quattro galluresi nel massimo campionato regionale: che cosa significa?

«Sono di Tempio, quindi per me il derby sarà molto emozionante. Anche se la mia famiglia sta a Santa Teresa. Col Calangianus poi da tempiese è una sfida eterna, lì ho cari amici. E con l’Ilva è un altro derby bellissimo. Sportivamente è sempre stato una nostra antagonista».

