Santa Tecla Nulvi, c’è la Champions 

La prima volta di una squadra sarda nella Champions League di tennistavolo maschile. Il Santa Tecla Nulvi inizia oggi non senza emozione il suo cammino nella massima competizione europea, a Novi Sad, in Serbia, sede del primo turno dei quattro gironi di quattro squadre ciascuno. L’anno d’oro del Santa Tecla era iniziato con la promozione in serie A1, dove esordirà il 20 settembre a Carrara.

L’ammissione alla Champions League è il risultato di tre stagioni all’avanguardia in campo internazionale, con la vittoria nell’Inter Cup e due Grand Final nella Europe Trophy. Risultati che hanno consentito la scalata nel ranking europeo. Si gioca a Novi Sad, nell’arena coperta denominata Spens, o SPC Vojvodina, impianto multifunzione con oltre diecimila posti a sedere.

Il coach Francesco Ara e il presidente Francesco Zentile hanno scelto i quattro giocatori che da oggi sino a domenica tenteranno il non impossibile passaggio del turno. Gli atleti sono Tomas Koldas, Costantino Cappuccio e i nuovi arrivati, il cileno Nicolas Burgos, numero 133 nel ranking mondiale, e il russo Petr Fedotov.

Gli avversari

Quasi proibitivo l’esordio di stasera nel girone B con i francesi dell’Alliance Nimes Montpellier. Schierano i fratelli Felix e Alexis Lebrun, rispettivamente numero 7 e 13 del mondo, e l’indiano Manav Thakkar, 43 nel ranking.

È alla portata l’impegno di domani contro i danesi del Roskilde Bordtennis. I giocatori più pericolosi sono lo svedese Andres Eriksson (371 al mondo) e il danese Dominykas Samuolis (503). Domenica sera si chiude contro la squadra sulla carta più debole, l’SKK El Nino Praga, punto di forza l’ucraino Yevhen Pryschepa.

Le prime due della classifica di ogni girone accedono al secondo turno, dove entreranno in scena le prime otto teste di serie.

