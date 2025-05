Santa Susanna, a breve un locale per i novenanti 

Passa in via definitiva la variante al Piano particolareggiato della borgata di Santa Susanna. Il sindaco Giovanni Orrù ha ricordato che verrà realizzato un locale polifunzionale a servizio di associazioni, comitati, novenanti, escursionisti e annunciato che i lavori saranno appaltati entro l’anno. Prima di accordare il voto a favore, la capogruppo della minoranza Giuditta Serra ha evidenziato che pur trattandosi di un’iniziativa lodevole, «tutti gli interventi devono essere visti e inseriti in una strategia globale, con una visione proiettata al coinvolgimento dei privati». A replicare il vicesindaco Lino Cordella: «Questa amministrazione ha sempre avuto una visione chiara fin dalla stesura del programma elettorale». Quindi si è soffermato sulla sottoscrizione di un protocollo d’intesa per inserire Santa Susanna nella rete escursionistica dei Caminantes. Voto unanime anche sulla convenzione di segreteria tra Busachi, Ardauli e Ula Tirso. Infine il Consiglio, alla presenza del comandante della Compagnia dei carabinieri di Ghilarza, il capitano Lamacchia, della marescialla Fini, ha conferito al maresciallo Lorefice una targa di ringraziamento per i tanti anni di servizio a Busachi. ( a. o. )

