Santa Suja, l’esborso sarà di 4 milioni e mezzo 

Sono le battute finali (si spera) di una storia durata più di tre decenni: l’esproprio, poi la causa, la condanna del Comune di San Sperate e infine, ora, il via libera all’atto di transazione. È un risarcimento da 4 milioni e mezzo quello che l’amministrazione dovrà pagare agli eredi della famiglia all’epoca proprietaria dei terreni dove il Comune fece nascere il centro polisportivo nella zona di Santa Suja. Nonostante la cifra ingente da sborsare, il Municipio non rischia il dissesto: tre milioni sono stati accantonati nel corso degli anni. Ma ne manca uno e mezzo, e i possibili tagli fanno paura: per evitarli si spera nell’aiuto della Regione.

Dall’esproprio ai ricorsi

Tutto è cominciato a fine anni ’80 con l’esproprio di circa 55mila ettari di proprietà della famiglia Serra: un terreno sul quale, in seguito, sarebbe nato il centro polisportivo comunale. Intanto però l’esproprio era stato impugnato. Dalle ricostruzioni dell’epoca, nel 1997 il Comune dovette riconoscere agli ex proprietari circa 350mila euro e restituire quasi 10mila metri di terra. Ma la storia non finì così: tra ricorsi, spese legali in aumento e calcoli da aggiornare (per non parlare della velocità della giustizia), alla fine si arriva alla condanna e quindi al momento di decidere quanto il Comune deve restituire agli eredi della famiglia Serra. Da un lato il Comune puntava a un rimborso fra i 2 e i 3 milioni, dall’altro ne venivano chiesti 8. Punto d’incontro a 5 milioni e mezzo. Al che l’annuncio, a dicembre scorso, di un nuovo, ennesimo, ricorso da parte dell’amministrazione. Ma c’era ancora un’ultima sorpresa prima della fine. «La sentenza – precisa il sindaco Fabrizio Madeddu – stabilisce un rimborso di 5 milioni e mezzo ma l’ultimo ricorso ci ha permesso di confrontarci con gli eredi degli espropriati e alla fine si pagherà un milione in meno, quindi 4 e mezzo».

La speranza

Nelle casse comunali di milioni ce ne sono solo tre. «Speriamo nella Regione», ammette il sindaco. «Se non ci aiuta economicamente, dobbiamo attingere dalle casse comunali. E nel caso divideremo la spesa: 750mila euro nel 2026 e altrettanti nel 2027». Si rischia di dover tagliare servizi: «Dipende dalla Regione, se loro ci aiutano non ci saranno tagli. Se no, capiremo come agire». Qualche mese fa lo stesso sindaco aveva anticipato che era a rischio voci di spesa come la cultura e che i servizi sociali sarebbero stati l’ultima risorsa, la più improbabile. Oggi il primo cittadino non parla di tagli, ma di consapevolezza e responsabilità: «Sapevamo dall’inizio del mandato che avremmo dovuto affrontare questa situazione. Siamo consapevoli delle conseguenze che questa enorme spesa avrà sulla comunità, alla quale si sottraggono soldi che avremmo potuto invece investire per il bene del paese».

