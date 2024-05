Santa Sofia, la campana e il mistero 

La certezza forse non si avrà mai ma come la campana che dal campanile di San Vero Milis batte le ore fosse stata commissionata e quindi destinata al santuario di Nostra Signora di Bonaria sia finita nel Campidano oristanese è un mistero: un acquisto, un regalo o, come racconta una leggenda orale, uno sbaglio consumato al porto di Cagliari?

Il mistero

«Non sappiamo molto. Consideriamo che si parla di un fatto del 1722 perché quella è la data riportata nella campana di bronzo». Il parroco, don Ignazio Serra, quindici giorni fa, quando ha rimesso piede nel campanile riaperto dopo uno stop lavori di parecchi anni, ha scoperto che la campana raccontava una storia di fede e di valori che portava alla basilica di Bonaria.

«Su questo nessun dubbio. Nella campana vi è riprodotta la Madonna di Bonaria che tiene nella mano destra la barca e nella sinistra il Figlio. Vi è pure riprodotto san Pietro Nolasco, fondatore dei frati Mercedari; è presente lo stemma dell’ordine religioso. La scritta intorno alla campana parla della tempesta riferendosi al fatto che il simulacro della Madonna venne rinvenuto in una cassa trasportata nel golfo di Cagliari dal mare in tempesta. Coincidenze perfette, dunque. I padri Mercedari sono interessati a fare un sopralluogo al campanile di San Vero Milis e a verificare le loro fonti d’archivio».

La storia

Tra scritti e leggenda, quindi. Tutto nasce nel 1370 quando i marinai di una nave in balia delle onde decisero di gettare in mare il carico, compresa la cassa con la statua della Madonna con il Bambino Gesù. Fin qui tutto torna.

Ma la campana? «Che fosse destinata alla chiesa di Bonaria ci sono pochi dubbi, le scritte lo dimostrano. La presenza a San Vero Milis invece costituisce un mistero. Confido nella ricerca dei padri Mercedari», dice ancora don Ignazio Serra.

Intanto la campana scocca le ore e richiama i fedeli dall’alto del campanile che con i suoi 40 metri e 154 scalini quanto a altezza è “battuto” per meno di mezzo metro da quello in stile moresco della cattedrale di Oristano, con Busachi e Ortueri che lottano per pochi centimetri. Tra tanta storia nella chiesa sanverese aleggia il mistero della campana forgiata per la Madonna di Bonaria di Cagliari e chissà come e per mano di chi finita a San Vero Milis dove invece si prega Santa Sofia. ( a. m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA