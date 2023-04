Santa Severa, lungo la strada si accenderanno le luci  

Lungo la strada di Santa Severa comparirà l'illuminazione pubblica: vedranno la luce entro l'estate, finalmente, ventiquattro famiglie di Gonnosfanadiga che sono state per anni al buio. Il progetto, firmato e approvato, è già stato affidato alla ditta che si occuperà dei lavori.

La cifra investita per l'illuminazione di questa parte del paese, dove le persone sono costrette da anni a rientrare a casa utilizzando la torcia del telefono, è di 44 mila euro.

«L'illuminazione della via Santa Severa – spiega il sindaco Andrea Floris – è un’opera che si è resa necessaria per rendere fruibile anche nelle ore notturne la strada alle famiglie che vi risiedono». Fin dall’inizio del mandato il sindaco di Gonnosfanadiga si è battuto per l'illuminazione di questa zona del paese. «Quest’opera – prosegue – è prevista nel nostro programma amministrativo ed è un passo importante che integrerà la zona nel centro abitato. Appena possibile, poi, si procederà all'illuminazione della strada panoramica, almeno nel tratto abitato e all'illuminazione della scalinata».

I lavori sono stati appaltati. Il via al cantiere dovrebbe arrivare prima dell'estate.

La luce in questa zona del paese porterà anche alla valorizzazione di un'area storica dove sorge la storica campestre di Santa Severa.