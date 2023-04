Santa Sabina:  a sorpresa spunta Sgarbi 

Una visita a sorpresa alla vigilia di Pasqua. Mentre percorreva la strada statale 129 il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, critico e storico dell’arte di fama, politico e primo cittadino di Sutri, ha visto in lontananza il complesso nuragico di Santa Sabina e ha deciso di deviare dal percorso per osservarlo da vicino. Così poco dopo, in compagnia del sindaco Gian Pietro Arca (avvisato all’istante dell’arrivo del politico), ha visitato la chiesa bizantina e il nuraghe ricavandone un’impressione particolarmente favorevole.

«Ha apprezzato anche il paese», ha detto Arca, «si è intrattenuto circa 45’ minuti e poi è andato via promettendo di tornare in futuro». Sgarbi ha fatto capolino nella chiesa intorno alle 17,30 in compagnia di diverse persone, forse la scorta. Sembra che in precedenza si trovasse a Bosa.

