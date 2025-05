Santa Rosa, una festa fra tradizioni, storia e fede 

Due giorni di festa fra tradizioni, storia e fede. Torna l’appuntamento con la passeggiata e festa campestre in onore di Santa Rosa, in programma nel fine settimana - sabato e domenica - in concomitanza con la tappa selargina di Monumenti aperti. La manifestazione è organizzata come sempre dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune. Domani, alle 8,30, raduno dei partecipanti in via Venezia - all’angolo con via San Martino - per poi attraversare una parte dell’agro scortati da Polizia locale e Protezione civile, due ore dopo è in programma l’arrivo nella chiesetta di campagna intitolata a Santa Rosa e la degustazione di prodotti locali. A mezzogiorno la messa seguita dal pranzo con piatti tipici. Domenica si replica: alle 11 la messa celebrata con i canti del coro Kellarious diretto dalla maestra Valeria Busu. Subito dopo il concerto del coro di Selargius, e infine il pranzo davanti alla parrocchia che sarà anche visitabile per Monumenti aperti.

