Santa Rita Da Cascia, ecco i festeggiamenti 

Selargius si prepara per i festeggiamenti di Santa Rita Da Cascia, in programma il 22 maggio. Fulcro dei festeggiamenti religiosi sarà la parrocchia Vergine Assunta, che dalle 17.30 accoglierà la “luce pellegrina” proveniente da Cascia. Seguirà la messa celebrata da don Ireneo Schirru, parroco della chiesa principale di Selargius, coi canti liturgici di Ignazio Sanna, infine la benedizione del pane e delle rose. A concludere la processione col simulacro, la luce pellegrina e la reliquia di Santa Rita, che percorrerà le strade del centro. (f. l.)

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