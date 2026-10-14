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15 ottobre 2026 alle 00:41

Santa Reparata, festa fra le polemiche 

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Finita la festa di Santa Reparata, esplode la polemica sulle condizioni in cui versano alcune aree del centro abitato. A innescare il dibattito è stato un post (anonimo) pubblicato sui social che punta il dito contro la presenza di rifiuti abbandonati. «Bella la festa e complimenti a chi ha organizzato tutto. Unico rammarico – si legge nel commento- e non di poco conto, sono le condizioni in cui ora versa il paese, come ogni anno. Immondizie ovunque. Uno schifo».

Il Comune

Sulla vicenda interviene il sindaco Gian Giuseppe Vargiu. «Non mi piace chi scrive e non si espone – afferma - voglio ricordare che il comitato organizzatore si è attivato subito per la pulizia. Un lavoro reso più complesso anche dal maltempo che ha provocato la rottura di numerose bandierine decorative, poi disperse dal vento nel centro abitato». Il sindaco sottolinea che «la festa ha riscosso ampi consensi tra le numerose persone che hanno partecipato agli appuntamenti del fine settimana». Da qui l’appello ai cittadini per contribuire in maniera concreta alla vita del paese. «Invitiamo chiunque si dimostri sensibile non solo a segnalare, ma anche a collaborare a qualsiasi iniziativa venga promossa. Ben vengano le feste, qualche imprevisto è normale. Magari riuscissimo come comunità a organizzarne ancora di più». Una puntualizzazione anche dal Comitato Santa Reparata. «Domenica pomeriggio eravamo impegnati nella pulizia dell’area dei nuraghi e della strada, raccogliendo plastica, secco e vetro lasciato anche da persone esterne - spiegano dal comitato – Non era possibile intervenire immediatamente in tutte le vie del paese perché sarebbe stato necessario molto più tempo, ma abbiamo fatto tanto». ( s. c. )

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