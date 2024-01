“Santa Milonguita”, Epifania di tango Domenica la poesia di Céline Brynart 

Nuovo anno, e nuovi affascinanti appuntamenti in calendario per gli eventi griffati Theatre en vol. Il primo è il secondo appuntamento con il tango argentino, arte densa di significato che trova un accogliente palcoscenico nello Spazio Tev di via Giuseppe De Martini a Sassari pronto a regalare una Epifania speciale ad appassionati e danzatori con “Santa Milonguita”: appuntamento fissato per le 20 di sabato, momento organizzato in collaborazione con l’associazione “X Simepre Tango”. Ingresso allo spettacolo 12 euro con consumazione inclusa; info e prenotazioni al 3357105396 e info@theatreenvol.org. Ma non solo, perché con lo scorrere del nuovo anno torna anche “Il cielo è di tutti”, rassegna teatrale senza alcun limite di età aperta a tutti, immaginata dalla compagnia Theatre en vol e ospitata - anch’essa - nello Spazio Tev. Il prossimo appuntamento con “Il cielo è di tutti”, terzo in cartellone, è fissato per domenica alle 17 e avrà come protagonisti i padroni di casa di Theatre en vol con il loro “Ginette et son monde”. Ingresso allo spettacolo 6 euro - ridotto sotto i 10 anni a 5 euro - gratuito sotto i 3 anni. Timida ma determinata, maldestra eppure disinvolta, Ginette ci conduce all’interno del suo mondo onirico. Tra elementi di acrobatica e di danza. Un viaggio nel mondo poetico clownesco di Céline Brynart.

