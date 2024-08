Santa Mariedda, processione sino alla chiesa 

Senorbì ospita in questi giorni la festa in onore di Sant’Antioco e Santa Mariedda promossa dal Comitato 1974 presieduto da Danilo Schirru. Dopo il successo dei concerti di Noemi, dei Riff Raff, cover-band degli Ac-Dc, e dei Disizu; oggi, domenica 4 agosto, alle 22 in Piazza Italia si terrà lo spettacolo di Alessandro Pili e Benito Urgu.

Ma la festa è soprattutto un appuntamento con le tradizioni e i riti religiosi: oggi alle 19 in Parrocchia verrà celebrata la messa presieduta da don Giampiero Congiu, a seguire la processione con il simulacro di Santa Mariedda portato a spalla dalla chiesa parrocchiale Santa Barbara alla chiesetta campestre di Santa Maria della Neve.

Domani, alle 10 la messa solenne nella chiesetta campestre celebrata dal parroco don Giancarlo Dessì e alle 19 la processione di rientro della santa in Parrocchia. Alle 22 concerto dei Modena City Ramblers. (sev. sir.)

